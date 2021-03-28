المطلوب رقم 11 في قائمة التحالف... وفاة قائد عسكري رفيع في جماعة "أنصار الله" بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأبلغ مصدر في صنعاء وكالة "سبوتنيك" بأن مستشار المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، اللواء الركن يحيى محمد الشامي، توفي في أحد مشافي العاصمة الذي نقل إليه الأسبوع قبل الماضي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

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وأشار المصدر إلى أن وفاة اللواء الشامي تأتي بعد 4 أيام من رحيل زوجته بسبب تعرضها للعدوى بالفيروس، ومرور أسبوع على وفاة ابنهما وزير النقل في حكومة الإنقاذ المشكلة من "أنصار الله" اللواء الركن زكريا الشامي، الأحد الماضي، عقب أسابيع من إصابته بالوباء.

ويعد اللواء يحيى الشامي، هو المطلوب رقم (11) في القائمة التي أعلنها التحالف العربي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017م، والتي تضم 40 قياديا في جماعة "أنصار الله"، ورصد مبلغ 20 مليون دولار أمريكي، مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إليه.

وشغل يحيى الشامي إبان عهد الرئيس اليمني الراحل على عبدالله صالح، مناصب حكومية رفيعة بينها محافظ لمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) ثم محافظا لمحافظة البيضاء (وسط البلاد)، فمحافظا لمحافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن.