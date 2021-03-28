عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تدعم هاتف Mi 11 Ultra بنظام تبريد ثوري

الأحد 28 مارس 2021

الخليج 365

تواصل شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ الكشف عن تفاصيل هاتفها المرتقب Mi 11 Ultra، ومن المتوقع أن يقدم Mi 11 Ultra أداءً وميزات من الدرجة الأولى.



وفي أحدث الإعلانات التشويقية أكدت العملاق الصيني دعم هاتف Mi 11 Ultra بنظام تبريد ثوري.

وتستعد ”شاومي“ للإعلان الرسمي عن هاتف Mi 11 Ultra خلال الفترة القادمة، ولقد استعرضت شاومي بالفعل مجموعة من مواصفات الهاتف الذي يأتي بمميزات رائدة على غرار إصدار العام الماضي Mi 10 Ultra، الذي حقق نجاحا باهرا.

وقد كشفت أحدث الإعلانات الترويجية للهاتف المنتظر، التي نشرت على منصة ”ويبو“ الصينية، وأكد من خلالها الشريك المؤسس لشركة شاومي التصميم الجديد لنظام التبريد في الهاتف، حيث يؤكد الإعلان أن الهاتف يضم تقنية تبريد ثورية تنقسم إلى ثلاثة مراحل للمادة الصلبة والسائلة وأيضا الغازية.

ويشير الإعلان التشويقي إلى أن الهاتف سيأتي بتحسينات في التوصيل الحراري بنسبة 100%، وذلك من خلال ألواح VC التي توفرت في إصدار الشركة السابق Mi 10 Ultra.

ومن المقرر أن يتضمن نظام التبريد غرف البخار التقليدية، ومن ثم تتم عملية تسخين السائل ومن ثم تشتيت السائل بتحويله إلى غاز، بينما تتضمن المرحلة الصلبة ألواح التسخين.

وأكدت العملاق الصيني قبل أيام من خلال إعلان تشويقي أيضا خططها لدعم هاتفها المرتقب Mi 11 Ultra بمستشعر سامسونغ ISOCELL GN2 المميز بحجم 1/1.12.

وأيضا أكدت شاومي مؤخرا خططها للإعلان الرسمي عن هاتف Mi 11 Ultra المرتقب إضافة إلى مجموعة من المنتجات الأخرى في حدث رسمي يعقد في 29 من مارس.