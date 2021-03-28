شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم مروع.. «ناقة» تستقر فوق سيارة على طريق سريع بمكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد طريق “القشبة – الصدر” شرقي مكة المكرمة، مساء السبت، حادث تصادم مروع بين سيارة وناقة سائبة فوجئ بها قائد السيارة. ونجا قائد السيارة – بعناية الله – من موت محقق، بعد استقرار الناقة فوق سيارته، ما أسفر عن تلفيات كبيرة بالمركبة. وباشرت الجهات الأمنية الحادث، وجار استكمال الإجراءات اللازمة.

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