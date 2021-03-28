"بدأت تتفاعل مع القاطرات"... تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس الليلة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك: وأضاف المصدر: "أتوقع أن يتم نقل السفينة اليوم لأنها بدأت تتفاعل (مع عمل القاطرات)... أعتقد أنه سيتم نقلها بالكامل إلى منتصف القناة استعدادًا لسحبها خلال أعلى موجة في منتصف الليل، وأوضح المصدر أن حركة سفينة الحاويات تعتمد بشكل كبير على المد والجزر المرتفع والمنخفض.

Suez Canal Authority

يشار إلى أن مشغل السفينة، شركة "إيفر جرين" البحرية التايوانية، كانت قد قالت يوم الجمعة، إن عملية نقل السفينة سيستغرق يومين أو ثلاثة أيام وذلك لإزالة السفينة من المياه الضحلة"، مشيرة إلى أن "الوضع معقد بسبب حجم السفينة وعدد الحاويات عليها".

وتعتبر سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفرجيفن" من أكبر سفن الحاويات فى العالم، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.

وتسبب جنوح السفينة العملاقة في إغلاق قناة السويس التي يصل طولها إلى 193 كيلومترا، ولا تزال جهود فتح الممر المائي العالمي مستمرة.

وتربط قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتعد واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وفقا للإحصائيات العالمية، التي تقول إن نحو 30 في المئة من حاويات الشحن في العالم تمر عبر قناة السويس ونحو 12 في المئة من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.