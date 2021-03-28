السيسي يتلقى برقيات تعزية من الكويت والسودان

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ولي العهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعث ببرقية تعزية إلى السيسي بضحايا انهيار مبنى في العاصمة القاهرة.

ولقي 11 شخصا مصرعهم اليوم في انهيار مبنى سكني في منطقة جسر السويس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي إطار متصل، بعث رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ببرقية تعزية مماثلة.

​ومن السودان، بعثت وزارة الخارجية "بالتعازي الحارة لحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة في المصاب الجلل الذي نتج عن حادث تصادم قطارين في سوهاج".

وقالت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي بموقع تويتر: "صادق المواساة في ضحايا هذا الحادث الأليم والدعاء بعاجل الشفاء للمصابين".

​وشهدت مصر، حادثا مأسويا في صعيد البلاد، أمس الجمعة، حيث اصطدم قطارين، ما تسبب في سقوط نحو 200 قتيل وجريح.