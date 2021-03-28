شكرا لقرائتكم خبر عن الخُبر.. تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شخص بساحة العربات المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض شخص للاعتداء بإحدى ساحات العربات المتنقلة (فود ترك)، بمحافظة الخبر بتاريخ 13/ 8/ 1442هـ، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة المحافظة الواقعه في حينه.

وتمكنت من القبض على أحد الأطراف المشاركة في الاعتداء، وتبين أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وجار متابعة إجراءات القبض على الآخرين، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.