شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد تعارض بين لقاحي كورونا والحصبة الألمانية؟ الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت وزارة الصحة مع سؤال بشأن ما إذا كان هناك تعارض بين لقاحي فيروس كورونا المستجد والحصبة الألمانية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها “الصحة 937”: “لا توجد دراسات توضح الاستخدام المزدوج للقاحات، ولذلك يُنصح بعدم دمج اللقاحات ووضع فترة 14 يومًا بين اللقاح والآخر”.

وكانت وزارة الصحة قد دعت الجميع للحصول على لقاح كورونا، لتحقيق المناعة المجتمعية اللازمة لعودة الحياة لطبيعتها.