شكرا لقرائتكم خبر عن نقلهم في صندوق «القلاب».. ضبط قائد مركبة عرض حياة عمالة للخطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، القبض على قائد مركبة نقل العمالة في الصندوق “القلاب” بطريقة قد تعرض حياتهم للخطر. وقالت إدارة المرور على موقع تويتر : “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة”، موضحة أن تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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