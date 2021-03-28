شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار "تواصل مع الطبيعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى جمعية "ساعة الأرض تونس"، بالتعاون مع الصندوق العالمى للطبيعة مكتب شمال إفريقيا، تظاهرتها البيئية السنوية "ساعة الأرض 2021" تحت شعار "تواصل مع الطبيعة".

ودعا منظمو هذه الفعالية على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، المؤسسات والشركات والمواطنين والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، إلى الانضمام إلى الجهود العالمية الرامية لمجابهة التغيرات المناخية، وذلك عن طريق إطفاء الأضواء والآلات الكهربائية الغير مستعملة من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة والنصف مساء (بالتوقيت المحلى فى تونس).

وقرر المنظمون استعمال المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعى أجل حشد ملايين الأشخاص عبر العالم وتنظيم فعاليات افتراضية، فى ظل الأزمة العالمية التى سببها انتشار فيروس كوفيد-19، والتى أدت إلى إيقاف كثير من الأنشطة ، ومن أجل احترام الإجراءات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وضمان سلامة المواطنين.

وتعتبر تظاهرة "ساعة الأرض " من أكثر الفعاليات البيئية المؤثرة فى العالم، حيث يشارك ملايين البشر وآلاف المدن والقرى فى الاحتفال بها من خلال القيام بأنشطة رامية إلى رفع الوعي، والمساهمة فى الحد من التغير المناخي، وتدهور الطبيعة، والمحافظة على كوكب الأرض.