شكرا لقرائتكم خبر عن تجسس واختراق حسابات بنكية.. متخصص يحذر من تطبيقات الـVPN والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر عبدالله السبع، خبير ومختض تقني، اليوم السبت، من استخدام تطبيقات الـ VPN على الجوالات، مؤكدا احتوائها على مخاطر تُهدد سرية وحسابات مستخدميها.

وقال “السبع” خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” إن استخدام هذه التطبيقات يعطي لطرف ثالث القدرة على الوصول لبيانات حساباتك البنكية.

وكشف أن وضع الأرقام السرية في تطبيقات الجوالات التي تستخدم VPN، يسمح لسيرفر خارجي بتجميع هذه البيانات عن المستخدم مقابل إتاحة معظم تطبيقات الـVPN مجانا.