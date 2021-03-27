شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الخضير يوضح حكم الشرب قائماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الشرب قائمًا.

وقال ثبت عنه عليه السلام أنه شرب قائمًا من ماء زمزم [مسلم: 2027]، وثبت عنه النهي عن الشرب قائمًا، وأمر من شرب قائمًا أن يقيء [مسلم: 2026]. فإما أن يقال: إن هذا ناسخ للنهي. أو يقال: إنه خاص بماء زمزم، ووجه الخصوصية التضلع؛ لأنه إذا شرب وهو قائم شرب أكثر مما يشربه وهو جالس. والتضلع مطلوب ولا يتم إلا في حال القيام. ومنهم من يقول: إن الأرض غير مناسبة للجلوس لكثرة ما يراق فيها من المياه بسبب كثرة الحجيج وازدحامهم في هذا المكان.

وتابع الشيخ الخضير “وعلى كل حال مادام وجد الترخيص يخف النهي، وقد شرب النبي -عليه الصلاة والسلام- من شن معلق قائمًا[الترمذي: 1892]يعني من غير زمزم، فدل على أن النهي منسوخ أو مصروف من التحريم إلى الكراهية”.