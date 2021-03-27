أكثر من 24 مليون جزائري لهم حق التصويت في انتخابات يونيو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي خلال ندوة صحفية خصصت لتقييم نتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

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وأوضح أن عدد المسلجين للتصويت في البلاد بلغ 24 مليونا و392 ألفا و438 مواطنا، من بينهم 902 ألفا و365 ناخبا خارج البلاد.

وتابع شرفي أن عدد المترشحين المحتملين على مستوى 58 ولاية بلغ 10.702 مرشحا.

وحدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة.

كما أصدر الرئيس الجزائري قرارا بتقليص عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) إلى 407 مقاعد، بدلا من 462 مقعدا المحدّدة في السابق، أي بتخفيض قدره 55 مقعدا.

وأوضح القرار في مادته الثانية أن الدائرة الانتخابية في انتخابات البرلمان تحدد بالحدود الإقليمية للولاية.