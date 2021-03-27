البابا تواضروس يعلن تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال البث المباشر الشهري للشباب "99 دقيقة"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "روزاليوسف".

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وقال البابا إنه تلقى هو وكل العاملين بالمقر الباباوي الجرعة الأولى من اللقاح، مضيفا أنه سيتلقى الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع، بحسب المصدر ذاته.

تصريحات البابا تواضروس جاءت ردا على سؤال طرحه عليه أحد الشباب خلال البث المباشر حول ما إن كان ينصح بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

ونفى البابا ما تردد من أخبار حول تسبب اللقاحات في الوفاة، مرجعا ذلك إلى "صراع الشركات المصنعة للقاح".

وفي الرابع من شهر مارس/آذار الجاري، بدأت مصر حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي استهلتها بأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بعد أن أنهت الدولة تطعيم الطواقم الطبية العاملة في مجال مكافحة الفيروس في مستشفيات العزل وغيرها.