مقتل شخص وإصابة اثنين في مواجهات بين الجيش اللبناني ومطلوبين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان صادر عن قيادة الجيش، إن دورية من الجيش داهمت، اليوم السبت، منزل أحد المطلوبين بعدة مذكرات توقيف في حي الشراونة، بمدينة بعلبك.

وذكر البيان أنه خلال العملية تعرضت الدورية لإطلاق نار كثيف من سيارات رباعية الدفع ذات زجاج داكن.

وأضاف بيان الجيش اللبناني: "فاضطر العناصر إلى الرد على مصادر إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد مطلقي النار واصابة آخرين بجروح".

وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش تواصل ملاحقة المطلوبين وباقي مطلقي النار لتوقيفهم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني أن قوات تابعة له قامت بتنفيذ عمليات دهم في مدينة بعلبك، شهدت تبادلا لإطلاق نار مع مطلوبين.