داخلية غزة تحذر من المرحلة الجديدة لتفشي كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، لقناة الأقصى الفضائية، اليوم السبت، إن "جهاز الشرطة يعمل الآن بشكل حثيث لتنفيذ قرار الحظر الليلي، ومتابعة إغلاق المنشآت كافة، ووقف حركة المركبات، ومنع تحرك المواطنين في الشوارع، باستثناء الصيدليات.

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وتابع: "نأمل أن يكون هناك التزام عام من المواطنين، حتى نستطيع أن نواجه هذه المرحلة الجديدة من انتشار الفيروس".

وأضاف أن "وزارة الداخلية تواصل تكثيف الدوريات الشرطية لمتابعة الإجراءات الوقائية في القطاعات كافة، وتنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في الأسواق الشعبية، ومتابعة قرار العدد في صالات الأفراح بما لا يتجاوز 100 شخص، ومنع حفلات الأفراح وبيوت العزاء في الشوارع".

وبدأ سريان قرار الإغلاق الليلي الكامل في قطاع غزة في التاسعة من مساء اليوم، ويشمل منع كافة أشكال حركة المواطنين والمركبات، وكذلك إغلاق المنشآت باستثناء الصيدليات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الشرطة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتابع "الواقع يدق ناقوس الخطر، لذا نوجه دعوة للمواطنين بأخذ الأمر بجدية، والالتزام بالإجراءات حفاظًا على سلامتهم".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد حذرت من دخول قطاع غزة في موجة جديدة من انتشار الفيروس مع الارتفاع في عدد الإصابات يوميا، حيث بلغ عدد الإصابات اليوم 607 حالات.