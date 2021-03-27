السعودية: نقدر كفاءة مصر العالية في التعامل مع حادث قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وقالت الوزارة إن المملكة تعرب عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تثق في تعامل مصر بكفاءة عالية مع الحادث.

وعبرت الرياض عن وقوفها مع مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة في دعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقا لما تقدره السلطات المصرية.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية من أجل هذا الغرض، وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.

يذكر أن سفينة الحاويات "ايفرغيفن" العملاقة التي يبلغ طولها 1300 قدم، جنحت يوم الثلاثاء الماضي في المجرى الملاحي قناة السويس، الأمر الذي تسبب في توقف مرور ​السفن​ عبر القناة، و لا تزال مئات السفن عالقة على الجانبين، بانتظار إعادة فتح القناة.