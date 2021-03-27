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الولايات المتحدة.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 30.2 مليون إصابة

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الخليج - د ب أ 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – د ب أ: ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0% عن نفس الفترة من يوم أمس الجمعة ، لتصل إلى 2ر30 مليون إصابة حتى الساعة 0722 صباحا بتوقيت نيويورك.

وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 66ر3 مليون إصابة، بزيادة 2ر0% على الفترة نفسها من يوم أمس.

كما سجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 6ر1% في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 18 ألفا و496 إصابة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بتسجيل 210 وفيات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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