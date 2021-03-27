شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر من خطأ شائع بعد ولائم العشاء.. يسبب مرض خطير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطأ شائع يقع فيه الكثيرون بعد ولائم العشاء.
وتلقى “النمر” استفساراً جاء فيه: “في الولائم بعد العشاء يقدم فنجال قهوة، هل هي مفيده في الهضم؟”.
وجاء الرد عكس التوقعات حيث قال النمر: “بالعكس؛ القهوة بعد الأكل الدسم تزيد من نسبة ارتجاع الحمض في المرئ، خاصةً إذا تم تناولها مع شوكولاتة”.
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