شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة يكشف حقيقة فضل ليلة النصف من شعبان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء: إن ليلة النصف من شعبان لم يأتنا نص صحيح صريح على أن لها خصائص، والبعض يدعي أن تقدير الآجال والأرزاق في ليلة النصف من شعبان، وهذا خطأ يخالف نص القرآن.

وأضاف سماحة المفتي: والله تعالى يقول: «حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ»، مشيراً إلى أن المراد بها بإجماع الأمة أنها ليلة القدر لا النصف من شعبان، وما يدعونه من تقدير ليلة النصف من شعبان لا أصل له، وهي ليلة كسائر الليالي”.

وتابع سماحة المفتي: “إلا أن يومها يصام لمن كان عادته صيام الأيام البيض، وأما من لم يعتد صيام الأيام البيض فإنه لا يشرع له أن يخص الخامس عشر بالصيام”.