شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطن صور رجال الأمن واستهزأ بهم في القصيم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء عملهم وقذفهم واستهزأ بهم في محافظة البدائع، و قام بتصويرذلك ونشره في حسابه على مواقع التواصل.

وأشار “سناب الداخلية” إلى أنه بعد البحث والتحري تم الكشف عن هويته وهو مواطن في العقد الثاني من العمر حيث تم القبض عليه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة معه.