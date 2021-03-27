شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. حساب المواطن يوضح طريقة إضافة التابعين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة إضافة التابعين عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، وذلك للاستفادة من الدعم المستحق.
جاء ذلك رداً على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “عندي مولود جديد تم إضافته بالأحوال والضمان، كيف يتم إضافته بحساب المواطن”.
ورد برنامج حساب المواطن، عبر خدمة المستفيدين بقوله: “بإمكانك إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، من خلال الرابط التاليhttp://ca.gov.sa.
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