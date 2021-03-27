شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الحادي عشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

تذاع الدروس في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (اضغط هنا). ⁦

كما نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) والمرحلة الثانوية (المستوى الثاني) والمرحلة الثانوية (المستوى الرابع والسادس) والمرحلة الثانوية (البرنامج الاختياري) من الأسبوع الحادي عشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.