شكرا لقرائتكم خبر عن جرعات لقاح كورونا تقترب من 4 ملايين جرعة داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 3.964.738 جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 110 آلاف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وأرجعت وزارة الصحة، اليوم السبت، زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفيروس حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الصحة تسجيل (502) حالة مؤكدة وتعافي(355) حالة في المملكة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4593) منها (635) حالة حرجة، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ (387794) حالة وحالات التعافي (376558) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6643) حالة، فيما تم إجراء (46328) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.