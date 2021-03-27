شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة القصيم تطيح بمواطن تعمد إتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي لشخص قام بإتلاف جهاز رصد آلي، وتوثيقه لذلك ونشره. وأكد السحيباني أن الجهات الأمنية بالمنطقة -بفضل الله- من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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