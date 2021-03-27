بعد هاتين الدولتين... الإمارات الثالثة عالميا في التطعيم ضد كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "البيان"، اليوم السبت، فإن الإمارات حلت في المرتبة الثالثة، بعد كل من إسرائيل وجمهورية "موريشوس" الواقعة في المحيط الهندي.

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ووفقا لمؤشر "أور وورلد إن داتا"، التابع لجامعة أكسفورد، والمختص في رصد إحصاءات التطعيم ضد فيروس كورونا حول العالم، فإن قرابة 80 من بين كل من 100 شخص مؤهل في الإمارات، تلقوا جرعة لقاح واحدة ضد الفيروس.

واعتبرت الصحيفة أن الإمارات رسخت بهذا الإحصاء مكانتها ضمن أكثر وأسرع دول العالم في توفير اللقاحات لسكانها.

وأشارت إلى أن الإمارات تفوقت بذلك على الولايات المتحدة، التي جاءت في المركز الرابع، وتشيلي الخامسة، وبريطانيا السادسة.

وفي ظل تسارع وتيرة التطعيمات في الإمارات، بلغ إجمالي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الممنوحة نحو 7.8 ملايين جرعة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس الجمعة عن ارتفاع عدد المتعافين من الوباء في البلد الخليجي إلى 434.035 حالة.