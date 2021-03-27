مصر... ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عقار جسر السويس إلى 11

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "بوابة الأهرام" إن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من انتشال جثة أخرى لسيدة من أسفل أنقاض العقار المنكوب.

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وبالعثور على الجثة الجديدة، وصل إجمالي القتلى في الحادث إلى 11، وجار حصر الإصابات والتي قدرت بنحو 23 مصابا حتى الآن جراء انهيار العقار، بحسب المصدر ذاته.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بلاغا، بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب.

وتم الدفع بـ20 سيارة إسعاف لموقع الحادث وأوناش للبحث عن الضحايا والمصابين ورفع الأنقاض، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المنطقة لحين رفع الأنقاض وانتشال الضحايا.

يأتي ذلك بعدما شهدت مصر، حادثا مأسويا في صعيد البلاد، صباح أمس الجمعة، حيث اصطدم قطارين، ما تسبب في سقوط نحو 200 ضحية ما بين قتيل وجريح، فيما أعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.