أنصار الله: ثورتنا حرمت أمريكا من تدمير ما تبقى من صواريخ اليمن البالستية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات للناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع.

ونقل موقع تلفزيون "المسيرة" التابع للحركة عن سريع قوله: لولا ثورة 21 سبتمبر/ أيلول لكانت أمريكا تمكنت من تدمير ما تبقى من صواريخ اليمن البالستية".

​وكانت جماعة أنصار الله سيطرت على العاصمة اليمنية ومناطق أخرى في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، من الجماعة.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.