سفير الإمارات لدى تل أبيب: نعمل كل ما هو ممكن لتحقيق السلام الدائم

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات آل خاجة جاءت خلال جلسة نقاشية تفاعلية، استضافته فيها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي مؤخرا، والتي سلطت الضوء على أهمية العلاقات الثنائية، فضلا عن استعراض المسؤوليات الدبلوماسية التي يتولاها باعتباره أول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل.

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وتابع آل خاجة: "الدبلوماسية إحدى أبرز أدوات مجتمعنا الحديث والتي تسهم في إيصال قيم دولة الإمارات إلى العالم، وأنا واثق من أن طلبة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية سيكون لديهم القدرة على تحقيق أثر إيجابي في مسيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي والأمني لما فيه الخير للجميع. وبلا أدنى شك، سيعملون على مواصلة خدمة بلادهم بكل جدارة".

وناقشت الجلسة التي نظمت في حرم الأكاديمية أبرز المحطات التي شهدتها المسيرة العملية للسفير الاماراتي، والتي تنوعت بين العمل في قطاع الأعمال والعمل الدبلوماسي، وعلى رأسها مهامه الحالية كسفير للدولة لدى إسرائيل، وفي الوقت الذي أكد فيه حجم المسؤولية الكبيرة التي يتولاها، فقد عبر أيضا عن نظرته الإيجابية للفرص المتاحة لتطوير مجالات التعاون بين البلدين.

وأدار الجلسة برناردينو ليون، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الذي أكد في كلمته الترحيبية أهمية المهمة الدبلوماسية التي يتولاها السفير آل خاجة، قائلا:

بصفته أول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل، سيؤدي دورا محوريا في توطيد العلاقات بين البلدين. وبالنيابة عن أسرة الأكاديمية، أتمنى له النجاح في هذه المهمة الفريدة وتحقيق تطلعات دولة الإمارات في هذا الشأن.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.