12 قتيلا من أنصار الله في مواجهات مع الجيش اليمني 

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز في الجيش اليمني، عبر "تويتر"، أن "الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، صد هجوماً عنيفاً لـ"أنصار الله" في جبهة مَقبنة (غربي تعز)".

© REUTERS / Fawaz Salman

وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن مقتل 12 من الحوثيين، وجرح أكثر من 20 آخرين".

والخميس الماضي، أعلن الجيش اليمني، السيطرة على جبل العودين والمطاحن في مديرية مَقبنة غربي تعز، واستعادة تلتي مغيديف والخزان الوسطى وعدد من المواقع في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان جنوب شرقي تعز، إثر معارك أوقعت 16 قتيلاً من الحوثيين، بينهم قياديان وقناص، حسب المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري.

والأحد الماضي، أعلن الجيش اليمني، استعادة مواقع مخاديرة ودجحفة وجويلة والكعاوش ومعهد أبو أيوب في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان جنوب شرقي تعز، خلال هجوم واسع على الحوثيين.

وأطلقت القوات الحكومية، مطلع الشهر الجاري، عملية واسعة ضد جماعة "أنصار الله" في مديريات مَقبنة وجبل حَبشي والمَعافِر غربي تعز، تمكنت خلالها من السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، وتأمين منطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.