بالتعاون مع الإمارات... الصين: نسعى لإنتاج لقاحات بسعر ميسر

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات لوانغ يي في مستهل زيارة رسمية تستمر يومين للإمارات ضمن جولة في المنطقة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

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وأضاف الوزير: "سنعمل على تسريع الإنتاج المشترك للقاحات، بما يقدم مساهمات أكبر لجعل اللقاحات متاحة وميسورة التكلفة للعالم".

وأعرب عن أمله في يحرز التعاون الصيني الإماراتي في مكافحة وباء كورونا المزيد من النتائج، التي تساعد في المعركة العالمية ضد الوباء.

وكانت الإمارات أول دولة خارج الصين تطرح لقاح سينوفارم الصيني الصنع في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وقالت الإمارات إن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86 بالمئة استنادا إلى نتائج المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية.

ووصل وانغ إلى الإمارات قادما من طهران حيث وقع اتفاقية تعاون مهمة تستمر 25 عاما مع نظيره الإيراني.