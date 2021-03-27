شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تغلق 8 مساجد مؤقتاً بعضهم فى مكه بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت السعودية إغلاق 8 مساجد مؤقتاً فى 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه 381 مسجداً ، فُتح 364 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية فى إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم السبت، أن المساجد المغلقة أربعة مساجد فى منطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة نجران.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، اثنان بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة التأكيد على المصلين ومنسوبى المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم وصحتهم.