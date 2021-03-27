شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين: تعاون بين أبو ظبي وبكين لانتاج لقاح ميسور التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية الصين وانغ يي لوكالة أنباء الإمارات اليوم السبت إن الصين تريد أن تعمل مع الإمارات لإنتاج لقاحات مضادة لكوفيد-19 ميسورة التكلفة.

وأضاف وانغ في مستهل زيارة رسمية تستمر يومين للإمارات ضمن جولة في المنطقة "سنعمل على تسريع الإنتاج المشترك للقاحات، بما يقدم مساهمات أكبر لجعل اللقاحات متاحة وميسورة التكلفة للعالم".

وأكد أن النمو المستمر في علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين يستند إلى ثلاثة جوانب أساسية تشمل الثقة السياسية المتبادلة القوية بين قيادتي البلدين ، والتعاون الرائد والمبتكر ، والأساس الشعبي المتين في العلاقات بين دولة الإمارات والصين.

وقال. " سعيد للغاية بزيارة دولة الإمارات مرة أخرى فدولة الإمارات اسم مشهور في الصين ويقدر الشعب الصيني استكشاف دولة الإمارات نمط تحديث فريد بإرادتها المستقلة وهو نمط يجمع بين التقاليد والحداثة وبين الانفتاح والتسامح، ويحقق التعايش والوئام بين مختلف الحضارات".

وأضاف إن دولة الإمارات صديق وثيق للصين في الشرق الأوسط والخليج والعالم العربي والإسلامي وهناك حرص مستمر على التواصل والتعاون الدائم على الساحة الدولية.

وأوضح ه أنه في ظل التغيرات الكبيرة التي لم يشهدها العالم منذ مائة سنة وجائحة "كوفيد – 19" تزداد علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات قوةً ومتانة.

وقال إن هذه القوة في علاقات الشراكة الاستراتيجية تتمثل في 3 جوانب الجانب الأول يتعلق بالثقة السياسية المتبادلة القوية فلقد تم تبادل الزيارات بنجاح وعقد عدة لقاءات بين فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث اتفقا على تطوير العلاقات الصينية الإماراتية كـ "خطة مئوية" وحددا الاتجاه المستقبلي للتعاون الثنائي بشكل مشترك، الأمر الذي يوفر ضمانا قويا لتطور العلاقات الثنائية، مشيرا إلى إن الدعم الثابت المتبادل بين الصين ودولة الإمارات في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للجانب الآخر والتضامن بينهما في الأوقات الصعبة "تجسيد حي لمغزى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وكانت الإمارات أول دولة خارج الصين تطرح لقاح سينوفارم الصيني الصنع في ديسمبر 2020 قائلة إنه أثبت فاعلية بنسبة 86 بالمئة استنادا إلى نتائج المرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية.