الشركة الهولندية المساعدة في تعويم سفينة قناة السويس تكشف عن موعد انتهاء الأزمة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيتر بيردوفسكي المدير التنفيذي لشركة "بوسكاليس" للبرنامج التلفزيوني الهولندي "نيوزر" في وقت متأخر أمس الجمعة: "نهدف إلى إنجاز ذلك بعد مطلع الأسبوع، لكن يتعين أن يعمل كل شيء في اتجاه تحقيق ذلك".

Suez Canal Authority

وتملك "بوسكاليس" شركة "سميت سالفيج" التي استعين بها في الأسبوع الماضي لتعزيز جهود هيئة قناة السويس لتعويم السفينة.

وأضاف بيردوفسكي: "المقدمة عالقة فعلا في الطبقة الرملية. لكن مؤخرة السفينة لم تندفع بالكامل في تلك الطبقة، وهو أمر إيجابي. يمكننا محاولة استخدام ذلك باعتباره أداة لتحريرها".

وتابع: "ستصل في مطلع الأسبوع قاطرات ثقيلة مجموع طاقاتها 400 طن. نأمل أن نتمكن بفضل مزيج من القاطرات وتكريك الرمال حول مقدمة السفينة ومد مرتفع من تحريرها في مطلع الأسبوع"، مشيرا إلى الأسبوع الذي يبدأ يوم الاثنين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على عمليات قناة السويس لوكالة "رويترز" إنه تقرر استئناف عمليات التعويم بعد ظهر اليوم السبت في محاولة للاستفادة من المد العالي، لكن تلك المصادر قالت إنه سيكون من الضروري إزالة المزيد من الرمال المحيطة بالسفينة من أجل إعادة تعويمها.

وتأمل الشركة المالكة لسفينة "إيفر جيفن" الضخمة التي تغلق قناة السويس المصرية، في إعادة تعويمها اليوم السبت، بعدما أجبرت الأزمة الشركات على إعادة توجيه الخدمات من ممر الشحن الحيوي إلى رأس الرجاء الصالح.

علقت "إيفر جيفين"، وهي أطول من أربعة ملاعب لكرة القدم، بشكل قطري عبر امتداد القناة منذ يوم الثلاثاء، مما أدى إلى سد الممر المائي في كلا الاتجاهين.

تسبب الانسداد في ازدحام مروري ضخم لأكثر من 200 سفينة على طرفي القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا (120 ميلا) وتأخيرات كبيرة في تسليم النفط والمنتجات الأخرى.

وقالت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت" - المدير الفني للسفينة - يوم الجمعة إن محاولة إعادة تعويم السفينة قد باءت بالفشل، مضيفة: "ينصب التركيز الآن على التجريف لإزالة الرمل والطين من حول جانب الميناء لقوس السفينة".