رئيس هيئة قناة السويس: 321 سفينة تنتظر عبور القناة ويقدم لهم كافة الخدمات

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف ربيع خلال مؤتمر صحفي بهيئة قناة السويس اليوم، إنه لا إصابات ولا تلوث ناتج عن جنوح السفينة.

وأوضح أن ترتيب السفينة في قافلة الجنوب كان 13، وارتفاعها 52 متر.

Suez Canal Authority

وتابع أن الهيئة تعاملت مع السفن التي كانت متواجدة بشكل سريع، خاصة أن السفينة أغلقت المجرى الجنوبي للقناة.

ونفي حدوث أي إصابات أو وجود تلوث ناجم عن السفينة العالقة.

وأوضح المسؤول المصري أنه تم توسيع عمليات الحفر حول السفينة للمساعدة على تعويمها، مشيرا إلى أنها عملية معقدة وليست سهلة.

ولفت إلى أن "السفينة الجانحة لم تتحرك حتى الآن، ولكنالمؤخرة بدأت بالتحرك الليلة الماضية".

وأكد أن "أكبر شركات الإنقاذ تشارك في عملية التعويم".

وأشار إلى أن عدة دول قدمت عروضا للمساعدة، وأن الهيئة تدرس الاستعانة بهم كخطة بديلة".

وكانت سفينة حاويات عملاقة قد جنحت الثلاثاء الماضي في الممر الملاحي لقناة السويس، ما أدى لتوقف حركة الملاحة بها، وتحاول هيئة قناة السويس تعويم السفينة لاستئناف الحركة الطبيعية في القناة.