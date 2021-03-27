التحالف الدولي يكشف حقيقة وصول قوات قتالية إلى العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وتداولت وسائل اعلام، في وقت سابق، أنباء عن وصول فرقة قتالية أمريكية إلى العراق.

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إلا أن المكتب الاعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية "العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي قال إن "الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وشدد التحالف على أن "جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية".

وفي أكثر من مناسبة، أكد التحالف الدولي عدم وجود قطعات عسكرية على الأراضي العراقية، مؤكدا على أن عمله في العراق ينحصر على تقديم الاستشارة للقوات العراقية في مهمتها بالقضاء على ماتبقى من خلايا "داعش" الإرهابي.

وكان التحالف المذكور قد تشكل في أعقاب اجتياح التنظيم الإرهابي لما قدر بثلث مساحة العراق صيف عام 2014.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي.