برلماني عراقي: سنتخذ موقفا إذا انتهى الحوار مع واشنطن دون إقرار انسحاب القوات الأجنبية

دبي - محمود عبدالرازق - Talgat Kaliev

بغداد– سبوتنيك. وقال الركابي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت إن "البرلمان سيكون له موقفا في حال انتهت الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن خلال نيسان/ أبريل المقبل دون صدور قرار بانسحاب القوات الأجنبية المقاتلة من البلاد".

وأضاف الركابي: "هذه الجولة التي سوف تكون الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، ولا أتصور أن هناك مستجد في هذه الجولة إلا قضية واحدة وهي أن قبل حوالي شهر واحد شكل رئيس الوزراء لجنة، مهمتها جدولة خروج القوات الأجنبية المقاتلة من العراق وخاصة القوات الأمريكية، وهي برئاسة وزير الخارجية وعضوية رئيس أركان الجيش ومدير مكتب رئيس الوزراء وبعض الشخصيات الأمنية الأخرى".

وتقول بغداد إنها تمتلك الإمكانيات العسكرية لتعويض خروج القوات الأجنبية، وبينها الأمريكية، من العراق، لكنها تشير إلى حاجتها إلى التعاون الاستخباراتي والتدريب والتسليح مع الدول الأخرى.