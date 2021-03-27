العراق والأردن يؤكدان على ضرورة انعقاد القمة الثلاثية مع مصر في أقرب وقت

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي تلقى، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات".

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وأكد الجانبان، وفقا للبيان على "أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، في وقت قريب جدا، والتطلع إلى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة".

وكان الكاظمي، أعلن الجمعة، تأجيل انعقاد القمة الثلاثية المقررة نهاية الشهر الحالي في بغداد مع الرئيس المصري والملك الأردني إلى القريب العاجل، وذلك بسبب تصادم القطارين في مصر أمس.

يذكر أن القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة الأردنية بين الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي كانت في آب/أغسطس الماضي وركزت على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث.

كما بحثت تنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الثلاث.

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى بين البلدان الثلاث قد عقدت في القاهرة، في آذار/مارس 2019.