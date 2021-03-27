القوات العراقية تعثر على 12 وكرا ومعسكر لإرهابي "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من العثور على 12 وكرا للإرهابيين ومعسكر يحتوي 10 غرف و3 أنفاق و5 دراجات نارية و13 قنبرة هاون عيار 60 ملم، ضمن قاطع الرشاد في وادي زغيتون بمحافظة كركوك، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.