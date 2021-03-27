اخبار الخليج

تعطل 60% من خدمات الإنترنت في الكويت

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أفادت الهيئة العامة للاتصالات وتقنیة المعلومات الكویتیة بأن "فرق الطوارئ من إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة متواجدة في الموقع الذي تعرض لقطع وتوقف الكوابل الدولیة وعطلت قرابة 60 بالمئة من خدمات الإنترنت في البلاد".

ونقلت الوكالة عن مدیر إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة جمال صادق، قوله إن "قطع الكابلات جاء في عدة اتجاھات الأول بین مقسم (أم الھیمان) ومركز حدود (نویصیب) والثاني بین مقسم (أم الھیمان) ومقسم (الزور) والثالث بین مقسم (الجھراء) ومركز حدود (السالمي) ما أدى إلى توقف ثلاث أنظمة كوابل دولیة بالكامل".

وأشار صادق إلى أن هناك تنسيقا مشتركا بين فرق الطوارئ التابعة للإدارة مع وزارة الخدمات والمقاولين المعتمدين لإصلاح تلك الكابلات، خلال الساعات القادمة بأسرع وقت.

ولفت إلى خطوة الهيئة خلال الفترة المقبلة لإنشاء منظومة كوابل محلية جديدة في البلاد، لتفادي القطوعات في المستقبل ومستقلة عن الكوابل الدولية تسعى أيضا لتخفيف من ضغط الشبكات (الإنترنت) في ساعات الذروة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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