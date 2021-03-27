تعطل 60% من خدمات الإنترنت في الكويت

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أفادت الهيئة العامة للاتصالات وتقنیة المعلومات الكویتیة بأن "فرق الطوارئ من إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة متواجدة في الموقع الذي تعرض لقطع وتوقف الكوابل الدولیة وعطلت قرابة 60 بالمئة من خدمات الإنترنت في البلاد".

ونقلت الوكالة عن مدیر إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة جمال صادق، قوله إن "قطع الكابلات جاء في عدة اتجاھات الأول بین مقسم (أم الھیمان) ومركز حدود (نویصیب) والثاني بین مقسم (أم الھیمان) ومقسم (الزور) والثالث بین مقسم (الجھراء) ومركز حدود (السالمي) ما أدى إلى توقف ثلاث أنظمة كوابل دولیة بالكامل".

وأشار صادق إلى أن هناك تنسيقا مشتركا بين فرق الطوارئ التابعة للإدارة مع وزارة الخدمات والمقاولين المعتمدين لإصلاح تلك الكابلات، خلال الساعات القادمة بأسرع وقت.