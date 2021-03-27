تعطل 60% من خدمات الإنترنت في الكويت

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
ونقلت الوكالة عن مدیر إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة جمال صادق، قوله إن "قطع الكابلات جاء في عدة اتجاھات الأول بین مقسم (أم الھیمان) ومركز حدود (نویصیب) والثاني بین مقسم (أم الھیمان) ومقسم (الزور) والثالث بین مقسم (الجھراء) ومركز حدود (السالمي) ما أدى إلى توقف ثلاث أنظمة كوابل دولیة بالكامل".
وأشار صادق إلى أن هناك تنسيقا مشتركا بين فرق الطوارئ التابعة للإدارة مع وزارة الخدمات والمقاولين المعتمدين لإصلاح تلك الكابلات، خلال الساعات القادمة بأسرع وقت.
ولفت إلى خطوة الهيئة خلال الفترة المقبلة لإنشاء منظومة كوابل محلية جديدة في البلاد، لتفادي القطوعات في المستقبل ومستقلة عن الكوابل الدولية تسعى أيضا لتخفيف من ضغط الشبكات (الإنترنت) في ساعات الذروة.