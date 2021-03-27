مصر... إصابة شخص وتحطم سيارتين إثر سقوط سقالة بحي الهرم... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مسؤول بحي الهرم لم تسمه أن سقالة أحد الأعمدة الخرسانية بكوبري ترسا بطريق ترعة المريوطية سقطت نتيجة خطأ فني بعدم إحكام أربطة السقالة الحديدية بالشكل المتعارف عليه عند بدء إنشاء الأعمدة الخرسانية من الجزء الأوسط حتى أعلاها.

وأوضح أن السقالة سقطت على سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، لافتا إلى أن سائق السيارة الأجرة "السوزوكي" أثناء خروجه من السيارة بعد سقوط السقالة على السيارة أصيب بكدمة في كتفه اليسرى.

وكانت غرفة إدارة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي بمنطقة المريوطية بانهيار سقالات عمود من كوبري ترسا تحت الإنشاء بشارع اللبيني وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الحادث أسفر عن تحطم سيارتين، وتوقف حركة المرور في الاتجاه القادم من شارعي الهرم وفيصل المتجه إلى الطريق الدائري ومدن ومراكز أبو النمرس وميت رهينة.

وشرعت أجهزة حي الهرم والشركة المنفذة برفع آثار الحادث لعودة حركة المرور إلى طبيعتها بطريق المريوطية.

وكانت منطقة جسر السويس شرقي القاهرة، قد شهدت فجر السبت، انهيار مبنى سكني، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.