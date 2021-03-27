الأردن يدرس بدائل لقناة السويس لإدخال 7 بواخر محملة بالأغنام

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "عمون"، اليوم السبت، عن وزير الزراعة خالد الحنيفات أن الأردن يبحث عن بدائل للقناة من أجل إدخال البواخر.

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وذكر الحنيفات أن البواخر محملة بـ85 ألف رأس من الأغنام، موضحا أنه سيتخذ قرارا بإدخالها من منافذ أخرى غير قناة السويس.

وأكد أن القرار سيصدر اليوم أو غدا الأحد على أقصى تقدير، في حال لم يتم تعويم السفينة المعرقلة للملاحة في قناة السويس، منذ الثلاثاء الماضي عقب جنوحها.

أشار الوزير الأردني أن إدخال حمولة البواخر عبر سوريا هو أحد الخيارات التي تبحثها وزارته.

وشدد الوزير على أن أسعار اللحوم لن تتأثر في بلاده جراء إغلاق القناة، سواء تمكنت البواخر من متابعة مسيرها في القناة حال جرى تعويم السفينة الجانحة، أو تم إدخال حمولتها عبر منافذ أخرى.

ولفت الوزير إلى توفر الأعلاف والمياه للأغنام على متن البواخر، الأمر الذي يضمن عدم نفوقها جراء تأخر وصولها.