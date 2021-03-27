التتبع البحري تكشف عن مشاهد للحظة إغلاق السفينة العملاقة قناة السويس... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت "Vessel Finder" مقطع فيديو على "يوتيوب" يظهر فيه إعادة تشكيل حادثة جنوح السفينة اليابانية العملاقة "إيفر جيفن" في قناة السويس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد تم إنشاء الفيديو باستخدام تقنية أداة تعقب السفينة في المياه الدولية الذي سجل لحظة سيرها ودخولها القناة.

وتظهر المشاهد المسجلة لحظات لتمايل السفينة في داخل القناة الضيقة قبل جنوحها، الأمر الذي يمكن أن يكون نتيجة الرياح التي حدثت لحظة عبورها القناة، بسحب تقارير.

وتوقفت جهود إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة العالقة في قناة السويس، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة واستؤنفت اليوم السبت، بحسب تقارير إعلامية.

وأشارت مصادر مصرية في قناة السويس، إلى أن الناقلة "إيفر جيفن" التي تغلق الممر الملاحي لقناة السويس، زُحزحت لأول مرة ليل الجمعة بعد استخراج 20 مترا مكعبا من الرمال حولها.

وبدورها، أشارت تقارير مصرية بالأمس، بالفعل، إلى تعليق جهود تعويم السفينة التي تغلق طريق الشحن الحيوي منذ يوم الثلاثاء، مشيرة إلى استئنافها اليوم السبت.

وإذا فشلت جهود تعويم السفينة، أبدت البحرية الأمريكية استعدادها لإرسال المساعدة إذا طلبت القاهرة ذلك، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وتأمل الشركة المالكة لسفينة "إيفر جيفن"، في إعادة تعويمها في وقت مبكر اليوم السبت، بعدما أجبرت الأزمة الشركات على إعادة توجيه الخدمات من ممر الشحن الحيوي إلى رأس الرجاء الصالح.