ملك الأردن يجري اتصالا مع السيسي

دبي - محمود عبدالرازق - وفي الاتصال عزا ملك الأردن الرئيس المصري في ضحايا حادث تصادم القطارين بمدينة سوهاج، والذي أودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة آخرين، بحسب الديوان الملكي الأردني.

​وكان الأردن أول دولة عربية تقدم واجب العزاء لمصر في ضحايا الحادث، وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي عبر حسابه على موقع "تويتر" أمس الجمعة: "رحم الله ضحايا حادث تصادم القطارين المؤلم في محافظة سوهاج في مصر الشقيقة وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل. أحر مشاعر التعازي والمواساة للأشقاء".

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وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر عقب حادثة القطارين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين إلى القاهرة.

وأشار مدبولي إلى أنه "تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات المالية للضحايا 100 ألف جنيه (6381 دولارا) للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألف (1276 إلى 2552 دولارا) للإصابة".

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.