رئيس هيئة قناة السويس: لدينا جميع المعدات والقدرات للتعامل مع السفينة الجانحة

دبي - محمود عبدالرازق - وفي معرض رده على سؤال مراسل "سبوتنيك" خلال المؤتمر الصحفي بهيئة قناة السويس حول ما إن كانت الهيئة بحاجة لمعدات ليست بحوزتها للتعامل مع حادث السفينة، قال ربيع إن "الهيئة لديها القاطرات والمعدات الحديثة على أعلى مستوى، وأنها تعمل باستمرار علي تحديث معداتها في إطار الاستعداد لأي حادث مفاجئ".

Suez Canal Authority

وفيما يتعلق بالخسائر التي لحقت بالسفن المنتظرة بالقناة أوضح أن "كافة هذه الجوانب محل النظر والبحث، إلا أن الأولوية حاليا لتعويم السفينة.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، أكد خلال المؤتمر الصحفي أن عدد السفن المنتظرة لعبور القناة حتى الآن بلغ 321 سفينة ويقدم لهم كافة الخدمات اللوجستية.

وأضاف أنه "لا إصابات ولا تلوث ناتج عن جنوح السفينة"، مشيرا إلى أن "ترتيب السفينة في قافلة الجنوب كان 13، وارتفاعها 52 متر".

ولفت إلى أن "السفينة الجانحة لم تتحرك حتى الآن، ولكن المؤخرة بدأت بالتحرك الليلة الماضية".

وأكد الفريق أسامة ربيع أن "أكبر شركات الإنقاذ تشارك في عملية التعويم"، لافتا إلى أن "عدة دول قدمت عروضا للمساعدة، وأن الهيئة تدرس الاستعانة بهم كخطة بديلة".

وكانت سفينة حاويات عملاقة جنحت الثلاثاء الماضي في الممر الملاحي لقناة السويس، ما أدى لتوقف حركة الملاحة بها، وتحاول هيئة قناة السويس تعويم السفينة لاستئناف الحركة الطبيعية في القناة.