شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. سرقة سيارة ألبان من أمام محل تجاري بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً وثق سرقة مركبة تابعة لشركة أغذية أثناء توقفها أمام أحد محلات التموينات الغذائية “سوبر ماركت” في حي الشفا بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، شخصين يقتربان من المركبة أثناء توقفها أمام “السوبر ماركت”، واتجه كل منهما في جهة من المركبة.

وتمكن أحدهما من فتح باب المركبة وتشغيلها ثم انطلقا بها هاربين من المكان، فيما حاول عمال “السوبر ماركت” وقائد المركبة المسروقة اللحاق بهما دون جدوى.