شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات من خلال أبشر وإيصاله بالبريد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن طلب إصدار سجل الأسرة للأمهات من خلال منصة “أبشر”، وإيصاله عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي.

جاء ذلك في رد من “الأحوال” على سؤال مواطن قال فيه: “هل يوجد في أبشر خدمة إصدار سجل أسرة للأمهات والتوصيل بالبريد؟ وما هي الطريقة؟”

وردت الأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء بقوله “بإمكانكم طلب إصدار سجل الأسرة للأمهات من خلال منصة أبشر وإيصاله عبر عنوانكم الوطني من خلال البريد السعودي، كما نشرت الأحوال المدنية مقطع فيديو أوضحت من خلاله بالتفصيل طريقة طلب إصدار سجل الأسرة”.