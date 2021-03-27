شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يطيح بقائد مركبة مارس التفحيط بمنطقة الجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الجوف، اليوم السبت، من الإطاحة بقائد مركبة؛ مارس التفحيط وعرض حياته وحياة الآخرين للخطر . وأكد مرور منطقة الجوف أن قائد المركبة المخالف مارس التفحيط في “تقاطع الضبعية مع طريق الملك عبدالله”، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور .

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