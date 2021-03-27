شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح مزايا خدمة التعريف الإلكتروني عبر منصة أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مزايا خدمة التعريف الإلكتروني في الأحوال المدنية عبر منصة أبشر.

وتشمل هذه المزايا:

• توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف بهم في الأحوال المدنية.

• تسهم الخدمة في القضاء على عملية التأخر بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في نفس المدينة أو لأسباب أخرى.

• الخدمة تغني عن استخدام الورق