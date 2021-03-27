شكرا لقرائتكم خبر عن ملامحي تغيرت وأعاني في نقاط التفتيش.. هل يمكنني تغيير صورة رخصة القيادة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 _ فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور إمكانية تغيير صورة رخصة القيادة السارية لعدة سنوات مقبلة، بعد تغير ملامح صاحبها وتعرضه لمضايقات بسبب ذلك في نقاط التفتيش.

وتلقى حساب “المرور السعودي” تساؤلا جاء فيه: “هل يمكنني تغيير صورتي في الرخصة لأن الملامح تغيرت وأعاني كثيرا عند نقاط التفتيش، مع العلم أن المده المتبقيه بالرخصه 7 سنوات أو أكثر”.

ورد “المرور” بقوله: “عليك سداد الرسوم والمخالفات ثم مراجعة المرور بمدرسة القيادة”.