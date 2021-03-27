شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوجه نصيحة مهمة للوقاية من الحوادث على الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية الحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبة التي تقودها والمركبة التي أمامك.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “المسافة الآمنة تحفظ سلامتك وسلامة المركبة التي أمامك؛ فحافظ عليها”.

وتابعت الإدارة العامة للمرور: “حماية لك.. تقيد بالمسافة الآمنة عند القيادة”.